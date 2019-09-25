Белгород, , 17:39 — REGNUM Во всех городских поликлиниках Белгорода пациенты могут получить электронный рецепт. В сентябре 2019 года к специальной системе назначений лекарственных препаратов подключат поликлиники Алексеевского городского округа и Белгородского района. Затем до конца года поэтапно будут присоединены Губкинский, Старооскольский, Шебекинский городские округа и Красногвардейский район, сообщили 25 сентября в пресс-службе губернатора и правительства области.

Врачи с помощью сервиса будут отслеживать правильность назначенного режима дозирования, взаимодействие назначаемых лекарственных препаратов между собой, получать историю лекарственных назначений и уведомления о наличии противопоказаний. Пациент сможет увидеть назначения доктора в мобильном приложении, в аптеке достаточно показать фармацевту QR-код из смартфона или назвать СНИЛС. Приложение подскажет, где купить лекарство, форму выпуска препарата.

По данным региональных властей, ежегодно в области выписывают 4,6 млн. бумажных рецептов. 94,7% пациентов городских поликлиник положительно восприняли нововведение и поддерживают замену обычных рецептов электронными.