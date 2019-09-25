Екатеринбург, , 17:37 — REGNUM В столице Среднего Урала выросло количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На заседании консультативного совета при мэре по вопросам межнационального и межконфессионального согласия заявили, что за восемь месяцев 2019 года мигранты совершили 342 преступления, что больше, чем в предыдущий период. Из этих преступлений 85 — тяжкие и особо тяжкие, отметила замглавы отдела по вопросам миграции УМВД РФ по городу Мария Коряева.

Представитель полиции добавила, что чаще всего преступления совершают граждане Таджикистана — на их счету 114 случаев.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле накрыли нелегальный цех по производству салатов. В помещении работали более десятка мигрантов.

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