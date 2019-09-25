Москва, , 17:28 — REGNUM Семилетняя девочка из Ингушетии Аиша А., находящаяся вот уже почти три месяца на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, идет на поправку. Ее состояние улучшается, однако проблемы еще есть. Об этом сообщил журналистам 25 сентября президент клиники Леонид Рошаль.

Говоря о том, как идет лечение, он отметил, что, несмотря на активность ребенка — «она бегает, прыгает, ест», — «медицинские проблемы еще остаются», ей оказывается лечение, делаются перевязки. Ребенок постепенно стабилизируется, но еще нужно время для окончательного выздоровления, отметил Рошаль.

Как сообщало ИА REGNUM, девочку из Ингушетии, избитую родной тетей до полусмерти, доставили в Москву 5 июля. У нее были зафиксированы множественные повреждения, в том числе ожоги, переломы ребер и позвоночника. Был риск ампутации обеих рук, на которых начиналась гангрена. Врачи смогли спасти одну из них, а кисть другой и предплечье пришлось ампутировать.

По факту нанесения побоев арестована родственница девочки. Ведется расследование уголовного дела.