Хасавюртовский район, Дагестан, , 17:29 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Дагестане после ДТП с четырьмя погибшими, которое произошло вечером 24 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 5 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть)», — сказано в сообщении.

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Напомним, трагическая автоавария с участием трех российских легковушек произошла возле села Тотурбийкала в Хасавюртовском районе Дагестана. В результате ДТП четыре человека, в том числе 13-летний мальчик, погибли на месте. Ещё три человека, в их числе четырехлетний ребёнок, госпитализированы.