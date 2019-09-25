Владимир, , 17:14 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин взял под контроль оказание помощи собственникам квартир, пострадавших от пожара в посёлке Вяткино. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Владимир Сипягин Kremlin.ru

Сейчас эксперты оценивают состояние многоквартирного дома. Губернатор после встречи с пострадавшими поручил провести комплексную экспертизу всех пострадавших квартир и как можно быстрее оценить нанесённый жильцам ущерб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в доме на улице Прянишникова загорелась квартира на четвёртом этаже. Погибли 51-летний мужчина и 81-летняя женщина. Одна из версий причин произошедшего — неосторожное курение в доме.

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