Белгород, , 17:12 — REGNUM Педагог одной из школ Белгорода рассказала журналистам о расходах на канцтовары и подписку на печатные издания, а также о работе без выходных. По словам преподавателя, чиновники от образования забыли, что учителя тоже хотят проводить время со своей семьёй, а региональный проект «Доброжелательная школа» отнимает очень много сил и средств.

В региональном департаменте образования разработали проект постановления правительства области о внесении изменений в методику формирования системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений. За классное руководство предполагается оплата в размере пяти тысяч рублей, но сроки принятия решения не уточнили. Пока покупать канцтовары, оформлять подписку на периодику, проводить обязательные обзвоны родителей педагоги вынуждены за свой счёт, рассказывают учителя.

Научно-методический информационный центр Белгорода (входит в структуру городского управления образования) разработал для школ города документ, согласно которому в образовательных учреждениях по субботам должны проводиться различные культурно-массовые мероприятия. К досугу необходимо привлекать семьи учеников, об оплате работы педагогов в такие дни ничего не говорится. Возмущает педагога и решение провести субботники в школах в день профессионального праздника — 5 октября, сообщает информационное агентство «Бел.ру».