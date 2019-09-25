Тюмень, , 17:07 — REGNUM В Тюменской области жители региона, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, получат единовременную выплату в 500 рублей. Соответствующее постановление подписано главой региона Александром Моором, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте социального развития.

Выплата приурочена ко дню памяти жертв политических репрессий 30 октября.

Отмечается, что в Тюменской области проживает 6,7 тысяч реабилитированных и пострадавших от политических репрессий. Единовременная выплата начисляется ежегодно. В 2019 году на эти цели правительство региона выделяет из областного бюджета 3,35 млн рублей.