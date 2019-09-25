Муром, Владимирская область, , 17:06 — REGNUM В городе Муроме (Владимирская область) суд признал бывшего директора государственного учреждения виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая фиктивно принимала на работу своих знакомых, которые не исполняли никаких обязанностей, и присваивала их зарплаты. Материальный ущерб, нанесённый учреждению, оценили в 495 тысяч рублей.

По данным владимирских СМИ, обвиняемая занимала руководящий пост в одном из детских садов Мурома. Уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года. Суд признал фигурантку дела виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года условно с испытательным сроком на 1,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.