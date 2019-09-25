Улан-Удэ, , 16:59 — REGNUM В последние дни на юге Сибири держалась аномально тёплая погода, в некоторых городах были перекрыты абсолютные максимумы температуры воздуха. В частности, как сообщили ИА REGNUM в Росгидромете, 23 сентября в Кызыл-Озёке на Алтае воздух прогрелся до +29,8° (предыдущий рекорд +27,4° был в 1954 году).

Однако очень скоро в отдельных регионах погода перестанет баловать сибиряков и осень всё-таки возьмёт своё. Так, в Туве на смену летней жаре 26 сентября придут небольшие и умеренные дожди с грозами, возможно, с градом и усилением ветра.

«Температура снизится, днем ожидается только 18…23°, местами 10…15°. 27 сентября станет еще прохладнее: ночью местами заморозки, до — 2°, днем 13…18°. Не исключены небольшие дожди. 28 сентября ночная температура может опускаться до — 5° в отдельных районах», — сообщили в метеослужбе.

В Иркутской области температура опустится до 14…19° 26 сентября, при этом пройдут дожди. Погода продолжит портиться и к 28 сентября опустится до −2…−7° ночью местами.

Грозы и ветер с порывами придут также в Бурятию и Забайкалье, в результате чего температура не превысит 11…17° и 18…23° соответственно уже к 27−28 сентября. В Бурятии возможен также мокрый снег.

Между тем в некоторых районах сибирских регионов уже начат отопительный сезон. Как сообщало ИА REGNUM, это связано с тем, что среднесуточная температура в течении пяти дней не превышала +8°. Впрочем, не обошлось без проблем, как например, в Забайкальском крае и Туве.

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