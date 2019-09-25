Махачкала, , 17:06 — REGNUM В Дагестане вручили первые сертификаты о предоставлении субсидий для обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в рамках программы льготного ипотечного кредитования. Первыми свидетельства получили 11 дагестанских семей, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе правительства республики.

Напомним, в текущем году власти Дагестана разработали механизм льготного ипотечного кредитования, который позволит инвалидам I группы и семьям, имеющим детей-инвалидов, приобретать квартиры с первоначальным взносом со стороны государства. Сумма рассчитывается так, чтобы собственник в последующем мог выплатить ипотеку в течение 10 лет, причем размер ежемесячной выплаты не будет превышать 10 тыс. рублей.

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«На сегодняшний день поступило 300 заявлений [на получение сертификатов] на общую сумму 400 млн рублей. Очередь очень большая, потому что с 2006 года в бюджете республики на эти цели средств вообще не предусматривалось», — отметил во время церемонии вручения свидетельств премьер-министр Дагестана Артём Здунов.

В ближайшее время при правительстве региона создадут рабочую группу, которая будет осуществлять контроль за эффективностью реализации данной программы. Возглавит её первый вице-премьер республики Анатолий Карибов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти Дагестана по данному механизму планируют обеспечить жильем порядка 200 инвалидов I группы и семей с детьми-инвалидами. В региональном бюджете на это предусмотрено 300 млн рублей.

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