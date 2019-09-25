Москва, , 16:49 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 25 сентября поручил подготовить доклады по исполнению обращений жителей.

Встреча Владимира Путина с жителями Тулуна Kremlin.ru

Глава государства напомнил на совещании с членами правительства России, что к нему поступило 117 обращений от жителей пострадавших в результате наводнения районов.

«Я тогда просил своих коллег — каждому взять свою долю обращений для реализации. Я по опыту знаю — как только внимание к этому ослабевает, так и угасает интерес к выполнению подобных обращений», — сказал президент.

Он подчеркнул, что все проблемы должны быть «позитивно решены».

«В ближайшее время попрошу мне доложить: что делается по каждому из этих обращений», — заявил Путин.