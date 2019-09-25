Владимир, , 16:30 — REGNUM В городе Владимире 25 сентября прошёл ряд одиночных пикетов против изменения Генерального плана областного центра, сообщили «Владимирские ведомости».

Активисты выступили против нового варианта Генплана, который в числе прочего предусматривает жилое строительство на границе лесного парка «Дружба» и возведение бизнес-центра в сквере напротив областной администрации.

В мэрии и городском совете депутатов инициативную группу горожан обвинили в «недобросовестных попытках ввести жителей в заблуждение». «В новой редакции Генплана нет ни одного перевода «зеленых зон» в зоны застройки, напротив, площади «зеленых зон» по сравнению с действующим Генпланом существенно увеличились и должны составить 17 кв. м на 1 жителя города», — заявили в пресс-службе мэрии. Прошлый вариант Генплана Владимира был принят в 2014 году.