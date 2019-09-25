Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 16:29 — REGNUM Строительство детского сада началось в селении Терскол. Он станет самым высокогорным в РФ, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе администрации Эльбрусского района, и будет открыт к 1 сентября 2020 года.

В новом детском саду будет создано 40 мест для дошкольников. В настоящее время 28 детей из этого селения посещают группу детского сада, оборудованную в многоэтажном жилом доме. Образовательное учреждение занимает площадь двух малогабаритных квартир.

Денежные средства на строительство нового дошкольного учреждения выделены из федерального бюджета на условиях софинансирования — всего 32 млн рублей. Оно возводится в рамках национального проекта «Демография» и федеральной программы «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».