Краснодар, 25 сентября 2019, 16:28 — REGNUM В Краснодарском крае будет создан Совет по защите информации — соответствующие изменения в закон «Об информационных системах и информатизации Краснодарского края» поддержали 25 сентября депутаты Заксобрания, сообщила пресс-служба краевого парламента.
Создание нового органа аргументируют «массовым характером компьютерных атак, централизацией информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти региона и в целом ростом значимости мер по обеспечению информационной безопасности с точки зрения федерального законодательства».
В задачи Совета будет входить координация деятельности органов исполнительной власти в части защиты информации и определение приоритетных направлений региональной политики в данной сфере.