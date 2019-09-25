Краснодар, , 16:28 — REGNUM В Краснодарском крае будет создан Совет по защите информации — соответствующие изменения в закон «Об информационных системах и информатизации Краснодарского края» поддержали 25 сентября депутаты Заксобрания, сообщила пресс-служба краевого парламента.

Создание нового органа аргументируют «массовым характером компьютерных атак, централизацией информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти региона и в целом ростом значимости мер по обеспечению информационной безопасности с точки зрения федерального законодательства».

«Создание Совета по информационной безопасности — вопрос давно назревший и актуальный. Хотим мы того или нет, но мы живем в мире острой конкурентной борьбы и соперничества. Каждый день мы видим, какие информационные войны и столкновения проходят на уровне отдельных государств, их провинций и даже просто фирм и корпораций. Правительственные сайты во всех странах являются предметом атак хакеров», — прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

В задачи Совета будет входить координация деятельности органов исполнительной власти в части защиты информации и определение приоритетных направлений региональной политики в данной сфере.