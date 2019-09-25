Красногорск, , 16:28 — REGNUM В Подмосковье дни открытых дверей в роддомах за месяц посетили почти 4 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Единые дни открытых дверей в родильных домах региона ввели с 17 августа 2019 года. Роддома открыты для посещений по субботам. Родителям предлагают познакомиться с врачами и осмотреть палаты. Также заработал единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье», где приняли уже порядка 500 звонков от жителей.

«Мы видим, что эти проекты пользуются спросом у жителей региона и помогают будущим родителям не только сделать выбор роддома для появления на свет малыша, но и получить интересующую их информацию», — заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области жителей деревни Давыдово в ходе выездного приема обследовали специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.

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