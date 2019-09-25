Москва, , 18:06 — REGNUM На территории комплекса ВДНХ в Москве появится новый ландшафтный аттракцион — пешеходный маршрут в форме знака бесконечности. Об этом сообщается 25 сентября на официальном сайте мэра Москвы.

Строительство объекта уже началось. Аттракцион, получивший название «Лента Мебиуса», размещён зоне ландшафтного парка «Природа культивируемая». Протяженность маршрута составит порядка 300 метров, а высота конструкции — около восьми метров.

Вокруг аттракциона планируется создать специальный сад, в котором высадят деревья, кустарники и цветы. Начать работу аттракцион должен в 2020 году.

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