Челябинск, , 16:18 — REGNUM В челябинском Агаповском районе закончено следствие по делу главы сельского поселения. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Следователи считают, что глава Магнитного сельского поселения незаконно выдала некоторым местным жителям справки о владении участками земли. В дальнейшем три участка были оформлены в их собственность, а бюджет понёс ущерб в сумме более 299 тыс. рублей.

Сейчас земля возвращена муниципалитету. А главу ждёт суд.