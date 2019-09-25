Москва, , 16:18 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве, по которому проходит ставропольский бизнесмен Юрий Зарицкий. Предполагается, что он является участником аферы на 290 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, заместитель генерального директора ООО «ФЛК-Комплект» Юрий Зарицкий в 2007 году вступил в сговор с рядом лиц, в том числе гендиректором ОАО «Финансовая лизинговая компания» Наилем Малютиным. Их целью было хищение средств компании, в уставном капитале которой были в том числе и государственные средства.

Злоумышленники составили фиктивный агентский договор между двумя компаниями. По этому соглашению в феврале 2008 года на счет ООО «ФЛК-Комплект» было переведено 290 млн рублей. Деньги Зарицкий, Малютин и другие участники сделки похитили и, по данным следствия, потратили в том числе на покупку элитной недвижимости.

Однако спустя 10 лет о совершенных махинациях стало известно правоохранителям. Зарицкий подался в бега, после чего в июне 2017 года был объявлен в федеральный розыск. В апреле текущего года бизнесмена, прятавшегося в Москве, всё же задержали.

В скором времени Зарицкий предстанет перед Симоновским районным судом столицы, а расследование в отношении других соучастников данного преступления продолжается.