Брянск, , 16:11 — REGNUM Арбитражный суд Брянской области принял решение о прекращении действия свидетельств на право перевозок по городским маршрутам № 76 и № 99 у брянского индивидуального предпринимателя. Перевозчик регулярно нарушал расписание движения автобусов, уточнили 25 сентября в пресс-службе городской администрации.

Нарушения зафиксированы актами проверяющих комиссий и собственными отчётами перевозчика. По словам представителей мэрии, администрация пыталась урегулировать спор до подачи искового заявления. Но даже в период проведения судебного процесса маршрутки № 76 и № 99 ходили нерегулярно.

Пока решение суда не вступит в силу, индивидуальный предприниматель будет обязан продолжать транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам. Затем в администрации определят нового перевозчика.