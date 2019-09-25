Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Датская компания Ramboll Group подготовит 15-летний генеральный план развития транспорта Тбилиси. Об этом 25 сентября сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства, передает агентство «Новости-Грузия».

Датская компания победила в тендере, объявленном муниципальным фондом. Тендер проходил при финансовой поддержке Азиатского банка развития. Разработка транспортного документа займет примерно 11 месяцев. В генеральном плане будут детально определены все аспекты развития транспорта — общественного и частного, автомобилей и велосипедов, также передвижения пешеходов.

Появление подобного плана позволит развивать транспортную инфраструктуру Тбилиси в соответствии с современными требованиями и содействовать разгрузке движения в городе. Мэр добавил, что к работе датской компании будут подключены соответствующие службы мэрии Тбилиси.