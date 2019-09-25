Красногорск, , 15:45 — REGNUM В Московской области с начала 2019 года сдали на переработку 15 тыс. старых автобусных шин. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в пресс-службе Мострансавто.

Общий вес изношенных шин составляет 490 тонн. Старые покрышки превращают в резиновую крошку, которую затем используют при дорожных работах, а также для изготовления резинового покрытия детских площадок, резиновой плитки и черепицы. На переработку перевозчик отправляет 100% изношенных шин. Данный способ утилизации является одним из самых безопасных по степени воздействия на окружающую среду, отметили в компании.

«Резиновые покрышки разлагаются в земле более ста лет, при этом загрязняя окружающую среду и грунтовые воды токсичными веществами. Ответственная экологическая политика предприятия помогает обрести вторую жизнь шинам, отслужившим свой срок, они становятся компонентами для спортивных площадок и строительных материалов», — заявили в Мострансавто.

Также в компании отправили на переработку 33 тонны старых аккумуляторов и 90 тонн моторного и трансмиссионного масел.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года пассажиры Мострансавто забыли в автобусах, на автостанциях и в зданиях автовокзалов порядка 4 тыс. разных вещей.

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