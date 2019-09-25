Красногорск, 25 сентября 2019, 15:45 — REGNUM В Московской области с начала 2019 года сдали на переработку 15 тыс. старых автобусных шин. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в пресс-службе Мострансавто.
Общий вес изношенных шин составляет 490 тонн. Старые покрышки превращают в резиновую крошку, которую затем используют при дорожных работах, а также для изготовления резинового покрытия детских площадок, резиновой плитки и черепицы. На переработку перевозчик отправляет 100% изношенных шин. Данный способ утилизации является одним из самых безопасных по степени воздействия на окружающую среду, отметили в компании.
Также в компании отправили на переработку 33 тонны старых аккумуляторов и 90 тонн моторного и трансмиссионного масел.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года пассажиры Мострансавто забыли в автобусах, на автостанциях и в зданиях автовокзалов порядка 4 тыс. разных вещей.
Читайте ранее в этом сюжете: Укулеле, чан сыра, костыли и 30 тысяч: что теряют в автобусах Подмосковья