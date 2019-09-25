Бишкек, , 15:42 — REGNUM Ученицы в школах не должны носить хиджабы, поскольку Киргизия является светской страной, и дети в государственных школах получают светское образование. Об этом на заседании республиканского парламента заявил замдиректора госкомиссии по делам религий Закир Чотаев.

Вместе с тем, чиновник отметил, что вопрос о введении запрета на посещение занятий в школах детьми в религиозной одежде находится в компетенции министерства образования и науки.

В ответ на это депутат Кожобек Рыспаев призвал руководство госкомрелигии не пытаться переложить ответственность за ситуацию с хиджабами в школах на образовательное ведомство.

«Если не вы, то кто скажет имамам и гражданам о религиозной одежде», — подчеркнул парламентарий.

Справка ИА REGNUM: Хиджаб — традиционный исламский женский головной платок. Обязательное ношение женщиной хиджаба является одним из основных законоположений, прописанных в шариате.