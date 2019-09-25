Махачкала, , 15:38 — REGNUM В Дагестане предстанут перед судом двое злоумышленников, которые наживались на желающих оформить инвалидность. В отношении них ранее было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе Генпрокураторы РФ.

По версии следствия, подозреваемые сообщали потерпевшим по делу, что оформление документации для установления группы инвалидности — процедура не бесплатная и требует денег. Полученные от потерпевших средства злоумышленники присваивали себе.

Какие должности занимали фигуранты дела, а также какая сумма денег ими была похищена, не уточняется.

Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин утвердил два обвинительных заключения по данным уголовным делам. Для рассмотрения по существу они направлены в Кировский и Ленинский районные суды города Махачкалы.

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