Нальчик, , 15:28 — REGNUM В 27 населенных пунктах Кабардино-Балкарии 24 сентября состоялось открытие центров образования «Точна роста». Они созданы при школах и призваны обеспечивать школьников республики дополнительным образованием по направлениям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Проектная деятельность» и другим, сообщили ИА REGNUM в минобре региона.

До конца 2021 года в Кабардино-Балкарии откроются еще 64 таких центров. До 2024 года их число увеличится до 132. С помощью этих центров будут охвачены цифровым и гуманитарным образованием более 40 тыс. школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября «Точки роста» открылись по всей стране — всего 2049. В Карачаево-Черкесии они появились в 19 сельских поселениях. В Чечне было открыто 83 образовательных центра.