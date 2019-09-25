Курск, 25 сентября 2019, 15:27 — REGNUM В Курской области транспортные компании и перевозчики нарушают требования транспортного законодательства. Как сообщила пресс-служба областной администрации, об этом заявил губернатор Роман Старовойт на совещании 24 августа.

Маршрутный автобус. Курск
Маршрутный автобус. Курск
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Губернатору доложили, что не все перевозчики следуют утверждённым договорами маршрутам. В отношении нарушителей уже начались проверки.

Также в Курской области будут решать вопрос штрафстоянок. На территории региона их должно быть 15, однако по факту работают только семь из них.