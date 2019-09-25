Волгоград, , 15:28 — REGNUM Центр политической конъюнктуры подготовил рейтинг губернаторов России по доле ботов среди подписчиков. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров в этот список не попал — у него просто нет активных страниц в социальных сетях.

Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, несколько лет назад, во время начала первого губернаторского срока, профиль Андрея Бочарова появился в Facebook. Владелец аккаунта активно общался с народом, но впоследствии оказалось, что страница фейковая, и настоящий губернатор не имеет к ней никакого отношения. Во «ВКонтакте» до сих пор есть пользователь, использующий имя и фото главы региона, последняя запись на странице была сделана в октябре 2017 года.

В ранее опубликованный рейтинг вошли 68 губернаторов. Больше всего ботов насчитали у главы Республики Тува Шолбана Кара-оола — 63%.