Вашингтон, , 15:23 — REGNUM В сеть выложили видео, демонстрирующие работу игры Borderlands 3 с поддержкой технологии трассировки лучей. Ролики были опубликованы 25 сентября на портале DSOGaming.

Несмотря на то, что Borderlands 3 вышла совсем недавно и была разработана на базе Unreal Engine 4, игра не получила поддержку новейшей технологии Nvidia. YouTube-канал Digital Drums решил показать, как выглядит её доработанная версия. Стоит отметить, что видео записано в формате 4K.

Напомним, релиз Borderlands 3 состоялся 13 сентября 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что на портале Nexusmods появился для неё трейнер (программа, предназначенная для изменения игровых параметров).

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