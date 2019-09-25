Москва, , 15:20 — REGNUM Более половины российских абитуриентов текущего года подавали документы только в один вуз. Об этом сообщил 25 сентября журналистам начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский.

По его словам, многие абитуриенты, претендующие на бюджетные места, заранее знают, где именно хотят учиться. В 57% случаев они подавали документы в один вуз, хотя вправе сделать это в пяти высших учебных заведениях.

Круглинский напомнил, что правила позволяют подать заявления максимум на три направления подготовки специалистов в каждом вузе.

Представитель Рособрнадзора отметил рост среднего балла по профильным предметам по сравнению с 2018 годом. Так, по математике показатель увеличился с 49,8 до 56,5 баллов, а по истории — с 52,7 до 57,3 баллов.

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