Москва, , 15:17 — REGNUM Пользователи Instagram осудили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко за то, что он во время отпуска в Карелии посадил себе на колени шестилетнего сына, когда был за рулем. Видео этого момента было размещено в Instagram спортсмена.

Ролик засняла жена олимпийского чемпиона Яна Плющенко. Поступок спортсмена вызвал волну критики со стороны подписчиков, которые обвинили Плющенко в нарушении правил дорожного движения (ПДД). Так, пользователь под ником nadezdam23542 написал, что ПДД для чемпионов никто не отменял.

«Нельзя за руль сажать ребенка, одного уже оштрафовали за видео», — написал другой пользователь под ником nata_frolova09.

Ребенок, по словам elenavalley, должен находится в автомобильном кресле во время движения транспортного средства.

«Вот гаишники обрадуются, материальную помощь попросят у наших звезд!» — добавил svetlanasova1975.

Напомним, правительство России поручило Минюсту и Министерству внутренних дел РФ проработать вопрос внесения изменений в КоАП более строгого наказания за нарушения ПДД, при условии нахождения в автомобиле несовершеннолетнего ребёнка. Данное обстоятельство, по мнению чиновников, должно рассматриваться как отягчающее административную ответственность.

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