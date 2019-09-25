Париж, , 15:05 — REGNUM Около 25% французских детей в возрасте до семи лет и 15% в возрасте до одного года страдают от экземы, сообщает L’Union.

Издание отмечает, что кожное заболевание экзема поражает все больше детей во Франции.

По данным фонда атопического дерматита, это заболевание касается примерно каждого четвертого ребенка в возрасте до 7 лет, что составляет 2,5 миллиона детей. Эта патология сильно развилась в последние годы, став вторым кожным заболеванием в стране.

Эксперты считают, что атопический дерматит может быть генетическим. Другими словами, если один из родителей страдает от этой болезни, то и дети к ней предрасположены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шведские исследователи из Университета Гетеборга установили, что вероятность развития детской аллергии, экземы и астмы заметно снижалось с увеличением количества собак и кошек в доме.

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