Москва, , 15:03 — REGNUM С 2010 года в Москве не растёт безработица. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на XXIII международном конгрессе организации INTOSAI (Международная организация высших органов финансового контроля).

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уровень безработицы ни в стране, ни в Москве не растет. Он на таком же уровне, как и был, скажем, в 2010 году — ничтожно мал», — сказал Собянин.

Мэр Москвы ответил, что уровень зарегистрированной в городе безработицы не превышает 0,5%. При этом только за последние годы в столице создано около полутора миллионов рабочих мест.

Также Собянин заявил, что нехватка рабочих мест не может быть значимой проблемой для мегаполисов, в которых внедряются новые технологии.

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