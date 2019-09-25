Орел, , 15:00 — REGNUM Специалисты подразделений Системного оператора ЕЭС России — Воронежского и Курского региональных диспетчерских управлений — прошли этап учений, связанных с ликвидацией ЧП в условиях низких температур. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба компании.

В ходе учений специалисты субъектов электроэнергетики, взаимодействующих ведомств, в том числе спасатели МЧС России в Воронежской и Орловской областях, представители органов исполнительной власти отработали ликвидацию условных аварий, возникших из-за холодов.

«В ходе мероприятия совершенствовались практические навыки диспетчерского, оперативного и дежурного персонала, оценивалась готовность участников к действиям по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в энергосистеме, проверялось выполнение регламентов обмена информацией», — отмечается в сообщении.

По итогам мероприятий прошли совещания, на которых энергетики проанализировали выполненную работу. Отмечается, что экспертами подтверждена слаженность и профессионализм, позволившие выполнить задачи на высоком уровне, и готовность диспетчерских управлений к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода.

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