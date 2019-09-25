Одесса, Украина, 25 сентября 2019, 14:59 — REGNUM В Одессе 27 сентября 2019 года пройдут антитеррористические учения, заявили 25 сентября в пресс-службе областного управления СБУ.
Учения будут проходить в условиях максимально близких к реальности.
В период проведения учений в отдельных местах города возможно введение «особого режима», запрет движения, проверка документов и обыски.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине начались учения «Казацкая воля-2019», в ходе которых украинские силовики должны проверить способность управлять подразделениями и отражать «широкомасштабную военную агрессию».
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