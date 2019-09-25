Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM Новые станции метро Фрунзенского радиуса на юге Петербурга откроются «в ближайшее время». Такой туманный прогноз дал вице-губернатор Эдуард Батанов, выступая перед депутатами ЗакСа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат Борис Вишневский передал Батанову недовольство жителей низкими темпами строительства подземки, учитывая, что сдача станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» была вновь сорвана в сентябре, а закупку проекта для Красносельско-Калининской линии и вовсе приостановили.

Батанов же не согласился, что администрация плохо работает в части метростроения. «Позволю себе немножко отмотать назад к январю 2019 года. Несколько месяцев работы не производились, оплаты не производились, задолженность по зарплате имелась, и ситуация у забора Смольного напоминала ситуацию у Горбатого моста в 90-е годы около Белого дома», — описал Батанов.

Зимой у городского правительства на народные сходы собирались рабочие подрядчиков ОАО «Метрострой», которым месяцами не платили и которые были вынуждены прибегать к забастовкам.

Сейчас же, по мнению Батанова, ситуация наладилась.

«С конца августа рабочее движение от «Международной» до депо («Южное») осуществляется в полном объеме. У нас техническая готовность есть, строительная готовность в высокой степени. В ближайшее время пойдет движение с пассажирами. Надеюсь, ответил на вопрос», — сказал Батанов. Впрочем, на вопрос он не ответил, потому что у него интересовались, «кто и как наконец уже понесет ответственность за то, что происходит с петербургским метрополитеном».

Изначально Фрунзенский радиус предполагали открыть в 2012 году, затем дату назначали в 2016, 2017, 2018 годах. В 2019 году срок ввода переносили несколько раз — с мая на июль, затем третью декаду августа, затем на 1 сентября, затем на 5 сентября. В этот день торжественная церемония открытия с участием Александра Беглова состоялась, только станции сразу закрыли для пассажиров — там оказалось слишком много «недоделок», из-за чего пользоваться метро до сих пор небезопасно.