* запрещённая в России организация

Махачкала, , 14:39 — REGNUM Советский районный суд города Махачкалы продлил арест четырем предполагаемым иеговистам, которые обвиняются в создании экстремистской организации на территории Дагестана. Срок содержания под стражей Антона Д., Арсена А., Марата А. и Марии К. продлен до 27 ноября, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе суда.

«Указанные лица обвиняются в деятельности, связанной с религиозной экстремистской организацией «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказано в сообщении.

Напомним, в июне 2019 года ФСБ пресекла в Дагестане деятельность 15 ячеек религиозного движения «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В рамках ранее возбужденного уголовного дела были задержаны руководители секты, которые, по информации силовиков, ранее прошли oбучение в зарубежных центрах и осуществляли вербовку новых членов из числа уроженцев Дагестана.

Было установлено, что на протяжении нескольких лет члены ячеек тайно собирали деньги для изучения экстремистской литературы и координации деятельности по распространению идеологии организации. У подозреваемых в ходе оперативных мероприятий была изъята прoпагандистская продукция экстремистского характера.

* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)