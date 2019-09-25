Архангельск, , 14:32 — REGNUM Спикер архангельского областного собрания Екатерина Прокопьева отказала группе депутатов в проведении «Правительственного часа» по вопросу устранения последствий ЧП в Неноксе. Об этом на своей странице Вконтакте сообщила депутат облсобрания («Справедливая Россия») Ирина Чиркова.

«Руководство Облсобрания непрофессионально отмахнулось от нашего предложения провести на проходящей сегодня сессии внеочередной «правительственный час», где рассмотреть вопрос устранения последствий ЧС, произошедшей в Неноксе. Почему-то председатель Собрания решила, что подготовить этот «час» должен инициатор. Читаем Регламент: председатель издаёт распоряжение, профильный комитет, ответственный за подготовку и проведение «часа», определяет приглашённых должностных лиц. Почему Прокопьева Е.В. возлагает на других свои обязанности, непонятно. Будем это разбирать в комитете по этике и регламенту», — написала Чиркова. Вопрос по Неноксе справедливороссы намерены внести в любом случае.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва на военном полигоне ВМФ России под Северодвинском погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Сразу после ЧП уровень радиации в Северодвинске был превышен в два раза. На прошлой неделе губернатор Архангельской области Игорь Орлов сделал заявление о том, что работа по оценке последствий взрыва завершена. По его словам, позиция экспертов едина: жизни и здоровью населения ничего не угрожает.