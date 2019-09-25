Ростов-на-Дону, 25 сентября 2019, 14:31 — REGNUM Несмотря на ночные заморозки, в Ростовской области продлён запрет на посещение лесов. В дневные часы на Дону ожидается высокий класс пожарной опасности.
Во избежание пожаров посещать лесопитомники в эти дни разрешено только патрульным группам и пожарным расчётам, уточнили ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Кроме того, усилен мониторинг пожарной опасности, организована работа диспетчеров, патрулирование лесопожарными формированиями.
Ограничение будет действовать по 12 октября 2019 года. Не исключено, что режим ограничения может быть продлен.