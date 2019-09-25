Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM Несмотря на ночные заморозки, в Ростовской области продлён запрет на посещение лесов. В дневные часы на Дону ожидается высокий класс пожарной опасности.

Лес sovraskin

Во избежание пожаров посещать лесопитомники в эти дни разрешено только патрульным группам и пожарным расчётам, уточнили ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Кроме того, усилен мониторинг пожарной опасности, организована работа диспетчеров, патрулирование лесопожарными формированиями.

Ограничение будет действовать по 12 октября 2019 года. Не исключено, что режим ограничения может быть продлен.