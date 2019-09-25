Белгород, , 14:37 — REGNUM Центр политической конъюнктуры составил рейтинг губернаторов субъектов РФ по фейковым страницам среди подписчиков. По мнению аналитиков, у главы Белгородской области Евгения Савченко доля ботов составляет 27%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор занимает в рейтинге 42 место из возможных 68. Евгений Савченко оформил страницу во «ВКонтакте» только в марте 2019 года, в остальных социальных сетях его нет. Глава области радует журналистов развёрнутыми комментариями, фотографиями, сообщения в его аккаунте появляются с достаточной регулярностью.

Первое место в рейтинге занял глава Республики Тува Шолбан Кара-оол с 63%, самый низкий результат у губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина — 13%.