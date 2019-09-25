Москва, , 14:26 — REGNUM Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» при стратегической поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности разработали и запустили социальную кампанию по финансовому просвещению старшего поколения «Расскажи бабушке». На сайте собраны памятки и алгоритмы самопомощи, позволяющие распознать мошенников и обратиться за помощью и защитой прав потребителей финансовых услуг. Кроме того, эксперты Народного фронта записали несколько видеороликов, которые в доступной форме рассказывают аудитории об основных правилах финансовой безопасности и способах защиты.

Член Центрального штаба ОНФ, телеведущая программ о здоровье на Первом канале Елена Малышева 13 сентября во время заседания ЦШ Народного фронта высказалась в поддержку этого социального проекта и предложила показывать снятые ролики на телеканалах.

«На видео просто и ясно, практически по-детски рассказывается о финансовой безопасности. Думаю, что целесообразно в качестве социальной рекламы с логотипом Народного фронта показывать эти материалы по федеральным телеканалам, потому что сегодня их аудитория — это, как правило, те самые бабушки и дедушки, на которых и ориентированы эти ролики», — сказала Елена Малышева.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что люди старшего поколения — самая уязвимая категория населения, которая нуждается в заботе и защите: «Мы чаще всего в своей работе сталкиваемся с нарушением прав именно пожилых людей. Кампания «Расскажи бабушке» стартует для того, чтобы через связь поколений защитить наших близких от мошенников. Идея проекта в том, чтобы дети и внуки, пользуясь своими смартфонами и компьютерами, делились с людьми старшего поколения контентом, который в доступной и понятной форме объясняет основные правила финансовой безопасности. 1 октября ежегодно отмечается Международный день пожилых людей. Мы решили таким образом подарить заботу нашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам».

На сайте кампании собраны памятки и алгоритмы самопомощи, разработанные экспертами, кредитными правозащитниками по самым распространенным проблемам, с которыми могут столкнуться пожилые люди на финансовом рынке. На сайте предусмотрена возможность скачать эти материалы, распечатать и передать человеку, которому сложно воспринимать информацию в электронном формате. Также памятки и методички можно распространять среди тех, кто не обладает компьютерами и смартфонами.

Помимо методических пособий эксперты размещают на сайте образовательные видеоролики. Герои видео — дети. Они понятно и с юмором рассказывают о правилах безопасности, предупреждают об опасностях, которые могут грозить пожилому человеку. Для людей со слабым зрением на сайте размещены аудиоверсии роликов.

«Бабушки, дедушки — это наши родители, они часто заботятся о своих внуках — наших детях. Они нас слушают, доверяют нашим знаниям. Мы призываем всех и каждого присоединиться к нашему проекту и позаботиться о них», — отметила Евгения Лазарева.