Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM В зоопарке Ростова-на-Дону сообщили о прибавлении у кенгуру. Пара с именами Таможня и Сибиряк стали родителями несколько месяцев назад — малыш кенгуру впервые выглянул из сумки 29 июля.

«Детёныш кенгуру своё тёплое и надежное укрытие — сумку мамы — ещё не покидает. Самостоятельными кенгуру Беннета становятся к 8−9 месяцам», — уточнили в пресс-службе зоосада. ⠀

Отмечается, что 21 сентября в зоопарке рядом с озером пеликанов состоится показательное кормление кенгуру.