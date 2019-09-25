Красногорск, , 15:33 — REGNUM В школах Московской области до конца 2019 года оборудуют 2 тыс. предметных кабинетов. В классы обещают закупить современные планшетные компьютеры и проекторы. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в пресс-службе министра образования региона Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, для оснащения кабинетов закупят современную технику — 2 тыс. планшетных компьютеров и 1,6 тыс. проекторов. Планируется оснастить классы в школах 25 городских округов региона.

«Наша задача предоставить школьникам возможность познавать мир с использованием новейшей техники — мы активно работаем над этим», — заявила областной министр.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в университете Коломны стартовал пилотный проект «Билингвальное образование». Студентам двух факультетов будут преподавать профильные предметы сразу на двух языках.

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