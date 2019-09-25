Красногорск, , 14:17 — REGNUM В Шаховской главной детский кардиолог Подмосковья Альфия Дроздова совместно со специалистами городского округа провела осмотр 26 детей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

На выездном приеме осмотрели детей как с уже выявленными проблемами сердечно-сосудистой системы, так и с подозрениями на наличие патологии. По словам Дроздовой, во время совместных осмотров врачи уточняют спорные диагнозы и подбирают наиболее эффективную тактику лечения. Всего за день приняли 26 пациентов в возрасте от 0 до 18 лет, троих детей направили на госпитализацию.

«Выезды главного детского кардиолога в отдаленные муниципалитеты проводятся раз в месяц. До конца года специалист посетит Зарайск и Павловский Посад», — заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пушкине провели сложную операцию пациенту с раздробленным позвонком.

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