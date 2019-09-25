Оренбург, , 14:14 — REGNUM В Оренбургском районе Оренбургской области возле аэропорта выявлена несанкционированная свалка, площадь которой 2,5 тыс. квадратных метров. На незаконной мусорке выявлено превышение ПДК вредных веществ. Кроме того, свалка находится примерно в трех с половиной километрах от взлетно-посадочной полосы, что угрожает безопасности воздушного пространства аэропорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

По данным ведомства, свалке представляет собой скопление коммунальных, строительных, твердых бытовых отходов, отходов торговой деятельности. Выяснилось, что на мусорке зашкаливает содержание солей тяжелых металлов и бензапирена, что негативным образом сказывается на состоянии плодородного слоя почвы. В почвенных образцах выявлено превышение предельно допустимых концентраций цинка, меди, мышьяка.

«Постановлением Управления виновной в уничтожении плодородного слоя почвы признана администрация муниципального образования Нежинский сельский совет Оренбургского района с определением наказания в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — сказали в Управлении Россельхознадзора по Оренбуржью.

В ведомстве также заявили, что чиновникам предъявят иск о компенсации вреда природе на 3,6 млн рублей. До лета 2020 года сельская администрация должна ликвидировать нелегальную свалку.