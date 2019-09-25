Ростов-на-Дону, , 14:15 — REGNUM Родители учащихся кадетской школы Донского государственного технического университета (ДГТУ) и члены попечительского совета требуют восстановить уволенного директора Михаила Вербова. Горожане записали видеообращение в поддержку педагога.

«Нам стало известно, что его принудили написать заявление на увольнение, которое он потом отозвал. Он любит наших детей, он борется за процветание кадетского корпуса. Мы оказываем ему свою поддержку — от имени родителей и выпускников», — отмечается в обращении.

Они просят восстановить в должности руководителя.

Стоит отметить, что на официальном сайте образовательной организации Михаил Вербов ещё фигурирует в качестве директора кадетской школы.