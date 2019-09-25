Ташкент, , 14:13 — REGNUM Фильм режиссера Умида Хамдамова «Горячая лепешка» выдвинут от Узбекистана на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает 25 сентября издание Kun.uz.

Прием заявок в республике на участие в премии «Оскар» был организован Национальной кинокомиссией Узбекистана. Отмечается, что Оскаровской комитет Узбекистана был зарегистрирован в американской киноакадемии в мае 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре картина Умида Хамдамова «Горячая лепешка» получила главный приз XXVIII открытого фестиваля «Киношок». Лучшей актрисой фестиваля стала героиня «Горячей лепешки» Феруза Саидова.

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