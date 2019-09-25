Копейск, Челябинская область, , 14:13 — REGNUM В челябинском Копейске водители машин скорой помощи сообщают о задержке зарплаты. Об этом пишут местные СМИ.

По данным издания «Новый день», зарплата задержана уже на две недели. Общая сумма долга якобы равняется 720 тыс. рублей.

«31 канал» сообщает, что всего таких водителей более 40 человек. В компании, обслуживающей автопарк, заявили журналистам, что деньги скоро поступят.

Как сообщало ИА REGNUM, скорая помощь Копейска ранее была переведена на аутсорсинг. Автопарк находится в ведении пермской фирмы, там же трудоустроены и водители.