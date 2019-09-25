Аддис-Абеба, , 14:15 — REGNUM Делегаты собираются в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, чтобы принять участие в первой крупной конференции по свободе интернета в Африке. Некоторые интернет-активисты указали на иронию проведения мероприятия в стране, где часто происходят отключения интернета, передает ВВС Africa.

Последний сбой в работе интернета в Эфиопии произошел в июне 2019 года и совпал с общенациональными экзаменами. Считалось, что он был введен для предотвращения утечки материалов экзаменационных работ. После окончания экзаменов интернет был восстановлен на несколько дней, но вскоре после попытки переворота произошло полное отключение интернета на несколько недель.

По данным Netblocks, организации, которая следит за доступом в интернет по всему миру, Эфиопия теряла не менее 4,5 млн долларов США каждый день, когда интернет не работал.

Тем не менее, активисты по защите цифровых прав в Эфиопии считают конференцию важной вехой в развитии сферы, а также уникальной возможностью выразить свою обеспокоенность. Они также встретятся с министром технологий Эфиопии, который выступит перед делегатами на двухдневном мероприятии.

Когда премьер-министр-реформист Абий Ахмед вступил в должность в прошлом году, он предоставил больше свободы слова, передают журналисты. Но жители Эфиопии не имеют доступа в сеть, поскольку только 15% населения имеют регулярный и надежный доступом в интернет.