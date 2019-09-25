Лондон, , 14:13 — REGNUM Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.

Меган Маркл держала своего первенца на руках во время встречи с лауреатом Нобелевской премии мира, архиепископом Десмондом Туту в столице государства, городе Кейптаун.

Напомним, Арчи родился в 6 мая 2019 года, он является четвертым внуком наследника престола принца Чарльза и седьмым в порядке престолонаследия. С момента крещения в июне 2019 года постоянно находится в центре внимания прессы.

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