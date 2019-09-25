Париж, , 14:07 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить родным десяти жителей Чечни и Ингушетии материальную компенсацию за незаконные задержания. Общая сумма выплат составила более €1 млн, говорится в постановлении суда, опубликованном 24 сентября.

Истцы в своих жалобах сообщали о том, что их родных в период с 2003 по 2004 год задерживали и увозили в неизвестном направлении вооруженные люди в масках и камуфляже. После этого назад задержанные не вернулись, и известий о их месте нахождения не поступало. По фактам исчезновения людей с перерывами ведется расследование.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Европейский суд по правам человека постановил выплатить компенсации родным пропавших жителей Чечни и Ингушетии. Общая сумма выплат составила €1,6 млн. Суд посчитал, что были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека, в том числе о праве на жизнь и на свободу, запрете пыток и бесчеловечного обращения.