Липецк, , 14:06 — REGNUM В Липецке мать девочки, тело которой нашли похороненным на кладбище домашних животных, осудили за мошенничество с получением социальных выплат. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Мать получала социальные пособия после смерти дочери до момента, когда тело ребёнка обнаружили и возбудили уголовное дело. Женщину признали виновной по статье «Мошенничество при получении выплат» и приговорили к семи месяцам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. У женщины есть ещё трое детей. По требованию прокурора её ограничили в родительских правах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тело девочки 2017 года рождения нашли весной 2019 года в лесополосе в районе ЛТЗ, где липчане хоронят домашних животных. Главным подозреваемым является отчим девочки. По версии следствия, 26-летний мужчина уронил девочку во время купания, из-за чего она скончалась. При этом родители решили скрыть смерть ребёнка, спрятав тело и сменив место жительства. Мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности.

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